28 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 17:00:00
EYT düzenlemesinde sona gelindi! Başkan Erdoğan açıklayacak
Başkan Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.
Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında EYT zirvesi yapılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
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