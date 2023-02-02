EYT teklifi komisyondan geçti: Salı günü Genel Kurul'da

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02 Şubat 2023 Perşembe 23:05:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 23:05:00

EYT düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Kaynak: TRT Haber

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifinde beklenen adım atıldı. Düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak.

GELECEK HAFTA GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Düzenleme gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelecek. Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Etiketler : eyt emeklilikte yaşa takılanlar eyt son durum
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