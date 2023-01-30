EYT düzenlemesi Meclis'te! Akbaşoğlu: Bugün tarihi bir gün

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

Bu kanunla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağım. Şunu ifade etmek isterim ki, bütün sosyal güvenlik sistemlerinde üç şart aranır. Bir tanesi sigortalılık süresi, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş şartı. Bu çerçevede özellikle kamuoyunda EYT, emeklilikte yaşa takılanlar adı altında oluşan platformlar, dernekler, çeşitli yapıların bu konudaki talepleri söz konusu oldu. Özellikle bizim bu açıklamalarımızı ortaya koymakla beraber EYT platformları, çeşitli dernekler 2022 yılı içerisinde farklı zaman süreçlerinde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmek suretiyle bu konuda taleplerini dile getirdiler ve prim süresini doldurmak ve sigortalılık süresini doldurmakla beraber yaşa takılan bir çok insanın talebini bizlere ilettiler. Bu konuda yaş şartının ortadan kaldırılması talebi söz konusu oldu.

"KANUN TEKLİFİNİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA SUNDUK"



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem AK Parti Grup Başkanımız ve Başkanvekillerimize, Sayın Çalışma Bakanımız ve Maliye Bakanımıza bu konunun çözülmesi talimatı çerçevesinde bu konudaki çalışmaları ortaya koyduk. Elhamdülillah bugün bu teklifimizi en son cuma günü yapılan mütalalar sonucunda milletvekili arkadaşlarımız ve Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı çerçevesinde katılım sağlayan bürokrat arkadaşlarımızla yapılan cuma günü son değerlendirme neticesinde kanununda en son şekli milletvekili arkadaşlarımız tarafından teklife dönüştürülmüş oldu. Bu konu ile ilgili AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri tarafından imzalanmak suretiyle bu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk.

Şunu ifade etmek isterim ki, 2 milyon 250 bin çalışanımızı 2023 yılı içerisinde doğrudan ilgilendiren etkileyen yaklaşık 5 milyon çalışanımıza bu konuda dokunan onların durumlarına dönük bir düzenlemeyi ihtiva eden bu önemli tarihi reforma sağlam bir irade ile bütün milletimizin derdi ile dertlenen bütün toplum kesimlerine olumlu dokunuşlarla refah seviyesini yükseltmeye, alım gücünü artırmaya, işçimizden çiftçimize, memurumuzdan emeklimize, esnafımızdan sanayicimize bütün toplam kesimlerine hakkatten desteklerle büyük bir ekonomik sıçrayışa başarılı bir bütçe yönetimi ve ekonomi yönetimine imza atan milli ekonomi modeli ile yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı milli ekonomi modelini hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimi arz ediyorum.

Aynı şekilde başından itibaren bu konuda net iradesini ortaya koyan bu meselenin çözümlenmesi hususunda Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Grup Başkanımız ve Başkanvekillerimize, MHP Grup Başkanvekillerine bu teklife katkı veren imza atan ve başından itibaren iradesini ortaya koyan BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici beye, Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin beye, Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beye, bütün bürokrat arkadaşlarımıza, bütün bu teklifin teknik çalışmayı yapan A'dan Z'ye katkı veren bütün arkadaşlarımıza, milletvekillerimize ve Plan Bütçe Komisyonu'nda destek verecek milletvekillerine, Genel Kurul'da destek verecek tüm milletvekillerine huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.

Tarihi bir günü yaşıyoruz. Bir hayali gerçekleştiriyoruz. Yapılamaz denilen şeyleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu sağlam bir iradenin, istikrar ve güvenin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güçlü Türkiye'nin bir neticesidir. Üç şeyi düzenliyoruz, öncelikli olarak 4 maddeden müteşekkil bir teklif. İkisi esasa ilişkin, biri yürürlüğe, birisi de yürütmeye ilişkin toplam 4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has, yalın, sade, uygulanabilirliği basit ve en genel en kapsamlı şekilde hakları genişletici şekilde bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

"PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLABİLECEK"



Bu konuda özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konu ile ilgili. Aynen EYT platformlarının ortaya koyduğu yaşa takılma engelinin kaldırılması. Yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. İster Bağkur'lu, ister SSK'lı, ister emekli sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuşmuş olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.

"İŞVERENE YÜZDE 5 ORANINDA BİR DESTEK PRİMİ SÖZ KONUSU OLUYOR"



İkinci olarak, bu konuda çalışma hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, ekonominin büyümesi ve bu konuda bir sekteye uğranılmaması, işçimizin de, işverenimizin de, işyerimizin de lehine sonuçlar doğurabilmesi amacıyla biz bu konuda sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle 5 puan iş yerlerine bu konuda her bir çalışan emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olan bütün çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira bir desteklemeyi Hazinemiz üstleniyor ve bu konuda yüzde 5 oranında bir destek primi söz konusu oluyor.

"ZORUNLU EMEKLİLİĞİ BU KANUN TEKLİFİ KAPSAMINDA ORTADAN KALDIRMIŞ OLUYORUZ"



Üçüncü olarak da, düzenlememiz özellikle bir başka sözümüzün yerine gelmesi münasebeti ile taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz. Buna göre 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçin bütün arkadaşlarımız için ister emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yüz binlerce insanımızın da bu konuda zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz.

Sonuç itibarıyla yaptığımız düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılının son Kabine toplantısı sonrasında bütün kamuoyuna deklare ettiği çerçevenin kanun teklifine dönüştürülmesidir. Bu teklifin bütün EYT'li kardeşlerimize, bütün çalışanlarımıza, ülkemize, milletimize, dinamik ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

"BU HAFTA KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK, HIZLI ADIM ATILACAK"



Kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. 2 milyon 250 bine yakın insanımız emeklilği hak edecek. Emekliliği hak eden kişilere çalışmaya devam etme veya emekli olma noktasında kendi seçeneklerinde olduğu için bunun nasıl tezahür edeceğine hep birlikte şahit olacağız. Şu anki mevzuata göre prim gününü ve çalışma süresini dolduran bütün çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Takvim, inşallah bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. Hızlı bir şekilde bu kanun teklifi geçsin diye başkaca bir ilavede de bulunmaksızın sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri ihtiva ediyor. En geç haftaya salı günü veya çarşamba günü bu konuda en geç EYT'nin Genel Kurul'dan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz.

"ŞUBATTA BAŞVURANLAR MARTTA İLK MAAŞLARINI ALACAK"



Şubat ayında yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmekle birlikte emeklilik başvuruları ister e-devlet'ten ki, e-devlet'ten yapılması çalışanlarımızın lehine. Daha az zamanla oturduğu yerden müracaat etme hakkı söz konusu. Ya da bizzat sosyal güvenlik kurumlarına müracaatla, çalışansa kendi kurumlarına müracaatla bu taleplerini ortaya koyabilirler. Mevcut mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden aybaşı itibarıyla emekliliğe hak kazanılmış olur ve emekli maaşına hak kazanır. Dolayısıyla inşallah şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.

"DAHA AZ MAAŞ ALMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Hak sahibi olacaklardır. O konuda en ufak bir endişe söz konusu değildir. Bazı sosyal medyada geçen EYT'liler daha az mı maaş alacak" bu tamamen çarpıtma, yalandır. EYT'lilerin farklı bir statüsü söz kousu değil. Daha az maaş almaları söz konusu değil. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira bunun altında kimse altında maaş almayacak üstünde tabiki kendi durumuna göre hesaplanacak emeklilik maaşlarını almış olacaklar. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir.

"TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERİN EMEKLİLİĞİ İSTEĞE BAĞLI OLACAK"



Bütün Bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, il özel idarelerinde ve bunlara bağlı şirketlerde, taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün çalışan kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir. Onlarla ilgili bu zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Emekli olmak isteyen emekliliği hak eden yaş şartı olmaksızın prim süresini ve çalışma süresini dolduran bu taşerondan geçen arkadaşlarımız emekli aylığına hak edilmesi durumunda zorunlu emekli ediliyordu. Şimdi o düzenlemeyi kaldırarak çalışabilme imkanlarını kendilerine bırakıyoruz çalışanlarımızın. İster emekli olabilirler, isterse çalışmaya devam edebilirler.