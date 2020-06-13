İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki bir teröristin Şanlıurfa Akçakale'de yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı...

Yine dikkat, yine takip...

Teşekkürler Türk Polisi"

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..



Yine dikkat, yine takip...



Teşekkürler Türk Polisi �� pic.twitter.com/K9bgtviCWL