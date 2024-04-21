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21 Nisan 2024 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 09:30:00

Evlilik vaadiyle 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı

Kaynak: AA

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Kayseri'de evlenme vaadiyle kandırdıkları bir kişinin 126 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : kayseri evlenme dolandırıcılık
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