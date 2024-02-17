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17 Şubat 2024 Cumartesi 07:44:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 07:44:00

Evlilik kredisine ilk gün 1112 başvuru

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Aile ve Gençlik Fonu'nun evlilik kredisine ilk gün deprem bölgesinden 1112 genç başvurdu.

Aile ve Gençlik Fonu tarafından kullandırılacak evlilik kredisine ilk gün deprem bölgesinden 1112 genç başvurdu. Aile ve Gençlik Fonu için başvurular dün depremlerden etkilenen illerde başlamıştı. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek. Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor. Fona; petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Etiketler : aile ve gençlik fonu evlilik kredisi başvuru deprem bölgesi
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