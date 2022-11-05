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05 Kasım 2022 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 12:30:00

Evlilik güzel gidiyor

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Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur, Etiler'de tek başına objektiflere yansıdı. Salaş haliyle alışveriş merkezini gezen Boluğur, habercilerle ayaküstü sohbet etti.

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur, Etiler'de tek başına objektiflere yansıdı. Salaş haliyle alışveriş merkezini gezen Boluğur, habercilerle ayaküstü sohbet etti. DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenen oyuncu, "Her şey yolunda. Ben iyiyim. Evlilik de güzel gidiyor" dedi. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Boluğur, yeni tekli hazırlığında olduğunu belirtti.

Etiketler : Merve Boluğur evlilik DJ Mert Aydı
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