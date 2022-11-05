Evlilik güzel gidiyor

Uzun bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Merve Boluğur, Etiler'de tek başına objektiflere yansıdı. Salaş haliyle alışveriş merkezini gezen Boluğur, habercilerle ayaküstü sohbet etti. DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenen oyuncu, "Her şey yolunda. Ben iyiyim. Evlilik de güzel gidiyor" dedi. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Boluğur, yeni tekli hazırlığında olduğunu belirtti.

