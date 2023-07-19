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19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:44:00

Evliliği kabusu oldu

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Azerbaycan uyruklu 35 yaşındaki Ravana Agayeva, 13 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Arda Mesut A. ile evlendi.

Azerbaycan uyruklu 35 yaşındaki Ravana Agayeva, 13 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Arda Mesut A. ile evlendi.

Eşinden şiddet görmeye başlayan kadın hamile olduğu dönemde dahi darp edildi. Agayeva, "Seni öldürüp, cesedini göl kenarına gömerim" diye tehdit eden kocasından, mayıs ayında boşandı.

Çocukları için nafaka davası açan Agayeva, eski eşi ve avukat sevgilisinin, tehditleriyle kabus dolu günler yaşıyor. Sürekli ev değiştiren Agayeva, "ABu kabus bitsin, çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum" diye isyan etti.

Etiketler : Ravana Agayeva avukat sevgilisi nafaka davası
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