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26 Nisan 2022 Salı 10:44:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 10:44:00

Evlat nöbetine katılan baba, oğlunu PKK'ya kaçıran kuzenini öldürdü

Kaynak: Akşam

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HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katılan Emin Arslan, oğlunu terör örgütü PKK'ya kaçıran kuzenini öldürdü. Arslan, polisteki ifadesinde kuzeni Nureddin Arslan'ın kendisine 'Senin oğlun Doğan'ı nasıl PKK'ya gönderdiysem diğer çocuklarını da dağa göndereceğim' deyince kendine hakim olamadığını anlattı.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir süre katılan Emin Arslan, 14 yaşındaki oğlunu dağa kaçırdığı iddiasıyla amca oğlu Nureddin Arslan'ı öldürdü.

OĞLUNU PKK'YA KAÇIRAN KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Akşam'ın haberine göre; Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Emin Arslan'ın oğlu 6 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK'ya katılması için dağa kaçırıldı. Geçtiğimiz 12 Nisan'da yıllardır şehir dışında yaşayan ve oğlunu kaçırdığını iddia eden Nureddin Aslan'ı ilçede görünce acısı yeniden depreşen baba, kısa bir tartışmanın ardından amca oğlunu öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Arslan, polisteki ifadesinde kuzeni Nureddin Arslan'ın kendisine 'Senin oğlun Doğan'ı nasıl PKK' ya gönderdiysem diğer çocuklarını da dağa göndereceğim' deyince kendine hakim olamadığını anlattı.

EVLAT NÖBETİNE DE KATILDILAR

Emin Arslan ve eşi Hamdiye, oğullarının terör örgütünden ayrılması için HDP Diyarbakır İl Binası önündeki eyleme katıldığı öğrenildi. Aile, oturma eylemine 16 Ocak 2020'de katılarak çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Çift daha sonra eylemlerine Şırnak'ta devam etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Aile, oğulları Doğan Aslan'ın 6 yıl önce 14 yaşında iken amcasının oğlu Nureddin Aslan tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek, şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Anne Hamdiye ve baba Emin Arslan durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ancak yapılan girişimlere rağmen oğlunu terörün pençesinden alamamıştı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHTAN NE ANLAR?

7 Nisan 2020'de evlat nöbetine oğlu Mahmut için katılan Emin Arslan yaptığı açıklamada "14 yaşındaki çocuk silahtan ne anlar? Neden bu acıyı bize çektiriyorsunuz?" demiş ve 'teslim ol' çağrısında bulunmuştu.

ANNEDEN KÜRTÇE 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları terör örgütü PKK'ya kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 965'inci gününde devam etti. 9 yıldır oğlundan ayrı olan anne Fatma Çetin, evladına Kürtçe 'teslim ol' çağrısı yaptı. Oğlunun 9 yıl önce fırında çalışırken, HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden anne Çetin, oğlunu çok özlediğini, teslim olmasını istediğini söyledi. Acılı anne Çetin, açıklamasının ardından HDP il binası önündeki çadırda diğer ailelerle birlikte umutlu bekleyişini sürdürdü.

Etiketler : HDP Diyarbakır pkk Fatma Çetin Doğan Aslan
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