Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Kaynak: AA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini kaydeden baba Ayhan Aksoy, "Çocuğumu istiyorum. Evladım 16 yaşına yeni girmişti, hiçbir şey bilmiyordu, bir şehre bile tek başına gitmemişti. Erhan; oğlum sizi kandırıyorlar. Evladım daha çocuktu. Gel oğlum." dedi.
Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1542'nci gününde devam ediyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Erhan için gelen baba Ayhan Aksoy da annelerin eylemine dahil oldu.
Baba Aksoy, gazetecilere, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.
Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini kaydeden Aksoy, "Çocuğumu istiyorum. Evladım 16 yaşına yeni girmişti, hiçbir şey bilmiyordu, bir şehre bile tek başına gitmemişti. Erhan; oğlum sizi kandırıyorlar. Evladım daha çocuktu. Gel oğlum." dedi.
Evladına "güvenlik güçlerine teslim olma" çağrısında bulunan Aksoy, eylemi kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.
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