VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel ham çelik üretimi arttı
Eski İsrailli bakandan sürgün itirafı... "Filistinliler Gazze'yi terk etmeli"
Başkan Erdoğan'ın ziyareti yankı uyandırdı... "Cezayir-Ankara eksenine yeni nefes”
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
Dışişleri'nden rehine takası açıklaması... "Olumlu bir gelişme"
Fırtınada batan geminin mürettebatı aranıyor
22 Kasım 2023 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 13:52:00

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini kaydeden baba Ayhan Aksoy, "Çocuğumu istiyorum. Evladım 16 yaşına yeni girmişti, hiçbir şey bilmiyordu, bir şehre bile tek başına gitmemişti. Erhan; oğlum sizi kandırıyorlar. Evladım daha çocuktu. Gel oğlum." dedi.

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1542'nci gününde devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Erhan için gelen baba Ayhan Aksoy da annelerin eylemine dahil oldu.

Baba Aksoy, gazetecilere, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini kaydeden Aksoy, "Çocuğumu istiyorum. Evladım 16 yaşına yeni girmişti, hiçbir şey bilmiyordu, bir şehre bile tek başına gitmemişti. Erhan; oğlum sizi kandırıyorlar. Evladım daha çocuktu. Gel oğlum." dedi.

Evladına "güvenlik güçlerine teslim olma" çağrısında bulunan Aksoy, eylemi kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Etiketler : diyarbakır evlat nöbeti hdp il başkanlığı
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX