PKK'yı anneler çökertecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.



Böylelikle 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 126'ya ualştı.

Öte yandan teslim olan teröristlerden birinin ailesinin evlat nöbetindeki ailelerden olduğu öğrenildi.

"PKK VE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ANNELER ÇÖKERTECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu: "Evlat Nöbeti'nde bir güzel haber daha. 32. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta, Evlat Nöbeti'ndeki aile evladına kavuşuyor. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek" dedi.