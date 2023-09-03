Evlat nöbetinde 4 yıl geride kaldı

Her şey yüreği evlat acısı ile yanan bir annenin HDP'nin kapısına dayanmasıyla başladı. O annenin feryadına başka anneler de destek verdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'daki HDP il binasının önünde toplanmaya başladı.

Bir annenin çığlığı ile başlayan oturma eylemi kısa sürede büyüdü, dört yılda sayıları 365'i buldu. Yıllardır aynı acıyı yaşayan aileler, çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.

#SONDURUM Diyarbakır anne ve babalarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bugün 5. yılına girdi. Diyarbakır'dan detayları TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse) aktarıyor. pic.twitter.com/rCHwtw3xcF — 24 TV (@yirmidorttv) September 3, 2023

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİLER



Annelerin eyleminden rahatsız olanlar, onlara türlü türlü hakaretlerde bulundular. Bazı aileler tehditlere maruz kaldı. Ama onlar her türlüğü zorluğa rağmen yılmadılar. Ve evlatlarına kavuşmak için yıllardır nöbetteler. Bu süreçte 45 anne evladını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardı. Evladıyla kucaklaşan her aile diğerlerine de umut oldu. Acılı aileler, küçük yaşta kandırılan evlatlarının dönecekleri günü hasretle bekliyor.

Diyarbakır Annelerinin feryadı başka şehirlerde de yankılandı. Şırnak, Hakkari, Van, Muş ve daha birçok yerde evlat nöbetleri başladı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında eylemleri büyük ses getiren Diyarbakır Anneleri, evlatlarını terör örgütünden geri alma kararlılığını ortaya koymaya devam ediyor.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu.

ANNELERİN EYLEMİ BÖLGEYE YAYILDI, SINIRLARI AŞTI



Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır'daki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, 7 Şubat 2020'de baypas ameliyatı olmak üzere gittiği İzmir'de de HDP il binası önünde eylemi sürdürdü. Daha sonra kızı için İzmir'den Ankara'ya da yürüyen Laçin, 16 Eylül 2021'de HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Laçin'den sonra baba Yasür Dülge ve anne Muhbet Alemdağ da oğullarına kavuşmak için İzmir'deki eyleme dahil oldu. Aileler, İzmir'de bazı günler eylem yaptı.

Evlat nöbetine katılım her geçen gün artarken, aileler Hakkari, Van ve Muş'ta da çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için belirli aralıklarla eylem yapıyor.

Diyarbakır annelerinin aynı acıyı yaşayan annelere çağrısı Almanya'nın başkenti Berlin'de de duyuldu.

Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, 12 Kasım 2019'dan beri haber alamadığı kızını bulmak için 29 Şubat 2020'de terör örgütüne müzahir bir derneğin önünde oturma eylemi başlattı.

Anne Maide T, daha sonra Alman yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle Başbakanlık binası önünde bir süre eylemini devam ettirdi.

HDP KEPENK KAPATMAK ZORUNDA KALDI



Çocuklarını isteyen ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP'liler, çareyi bir süre kepenklerini kapatmakta buldu. HDP, daha sonra il binasında yaptığı faaliyetleri ilçe binalarında sürdürdü.

Terör örgütü PKK ise aileleri bu eylemden vazgeçirmek amacıyla farklı yollar denedi. Bazı aileler tehditlere maruz kalırken bazı aileler de yıllardır sesini dahi duymadıkları çocuklarını örgüte müzahir yayın organlarında oturma eylemini sonlandırmaları adına verdiği röportajlarda gördü.

Örgütten kaçan ve ailesine kavuşanlar, baskı ve silah zoruyla kendilerine bu röportajlarda verilen metnin okutulduğunu belirtti.

AİLELERİN EYLEMİNİ GÖRENLER İKNA ÇALIŞMALARIYLA ÖRGÜTTEN KAÇIYOR



Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuran güvenlik güçleri bir yandan da kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençleri kurtarmak için ikna çalışması yürütüyor.

Ailelerinin Diyarbakır'daki oturma eylemini görenlerin, ikna çalışmalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçışı sürüyor.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDEN DESTEK



Oturma eylemi yapan ailelerin kendilerinden koparılan evlatlarını geri istediği haklı talebini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve bakanlar, aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti, sonuna kadar ailelerin yanında oldukları mesajını verdi.

Diyarbakır annelerini siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din insanı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişi ziyaret etti.

OTURMA EYLEMİNE AVRUPA'DAN DESTEK GELDİ



Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler, annelerle görüştü.

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen evlat nöbetine kararlılıkla devam eden aileler, eylemlerinde 4 yılı geride bırakıyor.