Evinden ev sahibi çıktı

Adana'da deprem korkusuyla terk ettiği evine dönen Ozan Hansoylu, 15 Mart'ta evine girmek istedi. Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamadı. Çilingir çağırıp eve girdiğinde evde kendi eşyalarının olmadığını, başka bir ailenin evine yerleştiğini gördü.

EMLAKÇIYA 60 BİN LİRA VERMİŞLER

Adana'da bir apartmanın 8. katında oturan Ozan Hansoylu (51) depremden sonra korkup İstanbul'a gitti. Hansoylu 15 Mart günü Adana'ya tekrar dönüp evine girmek istedi. Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamadı. Bunun üzerine çilingir çağırıp eve girdiğinde evde kendi eşyalarının olmadığını, başkasının evde oturduğunu gördü. Hansoylu bu durum karşısında şok olurken hemen evde oturan şahısla irtibata geçti. Şahıs evi emlakçıdan 60 bin liraya kiraladığını söyledi.

EŞYA VE ALTINLARI ORTADA YOKTU

Ozan Hansoylu evi kiralayana tapusunu gösterip evi kiraya vermediğini, kendisinin oturduğunu söyledi. Evi kiralayan şahıs bu bilgi üzerine evden çıktı. Hansoylu ile polise giderek evinin izinsiz olarak emlakçı tarafından kiraya verildiğini, içinde bulunan eşyalarının ve 210 gram altınının da olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ev sahibinin şikayeti üzerine bir emlakçı gözaltına alındı. Yaşanan olay, başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Dolap Beygiri' filmini hatırlattı. SONER KAN