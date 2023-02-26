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26 Şubat 2023 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 19:53:00

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısının 10 bine ulaştığını belirtti.

Varank, sosyal medya hesabından, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Teşekkürler Türkiye" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Deprem Mustafa Varank evim yuvam olsun

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