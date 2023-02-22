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22 Şubat 2023 Çarşamba 12:57:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 12:57:00

Evim Yuvan Olsun kampanyasına 4 bin 191 başvuru

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Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelerin barınma ihtiyacı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bugün itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun Projesi"nin "Devlet Millet El Ele" verilerek yapıldığını belirterek, "Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." dedi.

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASININ DETAYLARI NELER?

Evim Yuvan Olsun kampanyasının detaylarına şöyle devam edildi:

"Evini Bedelsiz Olarak Depremzedelere Açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenir. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanır.

Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında 'indirimli olarak kiralanacak' evlerin ödemelerinde kullanılır.

Kampanyaya Katılım İçin Evin Tahsis Süresi: Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir.

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler ya da depremzedelere nakdi barınma desteği vermek isteyenler Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvuru yapabilecek. evimyuvanolsun.org internet adresinden detayların açıklandığı kampanyada, bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

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