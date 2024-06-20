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Ev yapımı dondurma tarifi
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20 Haziran 2024 Perşembe 15:41:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 15:41:00

Ev yapımı dondurma tarifi

Kaynak: GUNES.COM

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Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma evde nasıl yapılır? Çilekli, çikolatalı, vanilyalı ve birçok çeşidiyle sıcak havaların vazgeçilmezi olan dondurmayı evde yapmak mümkün. Peki ev yapımı dondurma nasıl kolay şekilde yapılır? Detaylar haberimizde…

Dondurma yapımı her ne kadar zahmetli gözükse de evde kısa sürede üretmek mümkün. Zahmetsiz oluşuyla hem zamandan hem efordan tasarruf edeceğiniz, yaz kış tüketeceğiniz keyif dondurması... Dondurma yapımı sırasında uyulması gereken iki büyük kural vardır. İlk olarak doğru ve uygun süt seçimidir. İkinci olarak ise dondurmaya uygun soğutma sistemidir.

Ev yapımı dondurma için malzemeler

Süt, salep, krema, şeker

Ev yapımı dondurmanın yapılışı

Bir tencerenin içerisine süt, salep krema ve şekeri alıp karıştırın.

Hafif koyu bir kıvam alınca ocaktan alın ve kaplara bölüştürün.

Dondurmayı hangi aromada istiyorsanız ekstra olarak tencere içine katabilirsiniz.

Dondurmacıların kullanmış olduğu sütün keçi sütü olduğunu söylemeden geçmeyelim. Dondurmaların lezzetli olması için en az 5-6 defa karıştırılması gerekir. Aksi takdirde üzerinde buz tanecikleri oluşur. Ara ara buzluktan alıp dondurmayı dövmek, kıvamını daha iyi bir hale getirecektir

Etiketler : yaz dondurması evyapımıdondurma çilekliçikolatalı
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