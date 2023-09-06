Ev sahibi "yabancı öğrenci" avına çıktı!

Konutlarından daha fazla gelir sağlamak isteyen kimi ev sahiplerinin yeni adresi Erasmus (Öğrenci Değişim Programı) öğrencileri oldu. Yabancı öğrencilerle döviz cinsinden sözleşme yapan mülk sahipleri, öğrencilere dairelerinin odalarını aylık 290 euro'dan (8 bin lira) başlayan ve 525 euro'ya (15 bin lira) kadar çıkan fiyatlarla kiralıyor. Bu yöntemle örneğin gelir düzeyi orta seviyede olanların oturduğu bir semtte 4 odalı bir dairenin aylık kirası 60 bin lirayı bulabiliyor. Semte göre fiyatlar daha da yükselebiliyor.

Erasmus öğrencilerinin kalma süreleri genelde 6 ve 12 ay arasında oluyor. Böylece evlerinin odalarını kısa süreli olarak kiraya veren mülk sahipleri, yüzde 25 zam sınırından da kaçmış oluyor ve odalarını sonra daha yüksek bir fiyata yeniden kiralayarak sürekliliği olan bir yüksek kazanç elde edebiliyor. Bu kapsamda özellikle İstanbul'da yayımlanan ilanlarda gözle görülür artış dikkat çekiyor. Boş evinin odalarını kiralayan ev sahiplerinin yanı sıra tek başına yaşadığı evindeki odaları kiraya veren de var, yaşadığı evinin atıl duran bir odasını kiralayan aileler de bulunuyor.

DÖVİZLE KONTRAT YAPILIYOR



Üniversitelerin açılma dönemlerinde ev sahiplerinin başka bir arayışa girdiğini belirten Emlak Uzmanı Nilüfer Kas, "Erasmus öğrenci ve Airbnb yurt mantığı ile hareket eden ev sahipleri, her zaman daha fazla kazanıyor. Çünkü yurtlar hem fiyat açısından hem de doluluk açısından öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Özellikle özel vakıf üniversitelerinde okuyan Erasmus öğrencileri de yönlerini ya bir aile yanına ücret ödeyerek kalmaya çeviriyor ya da barınma ihtiyaçlarını 'paylaşımlı oda' olarak çözmeye çalışıyor" diye konuştu. Son dönemde internet siteleri ve sosyal medyada gördükleri ilanlarda tamamen bu öğrencilerin hedeflendiğini belirten Kas, "Yabancıya yasal olarak dövizle kira kontratı yapmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle ev sahipleri Erasmus öğrencilerini kiracı olarak almanın peşinde" dedi.

KOLAY ÖDÜYORLAR



Sektörde son zamanlarda yabancı öğrencilere çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, şunları söyledi: "Bunun sebebi; kısa süreli kiracı olmaları ve ödeme zorluğu çıkarmamaları. Fiyata çok fazla itiraz etmemeleri de ev sahiplerini cezbediyor. Öğrenciler yurtdışından geldikleri için ödeme zorluğu çekmeyeceği düşünülüyor."

ÖĞRENCİNİN KİRALIK EV TALEBİ ARTTI



Erasmus'un dışında özellikle yurt bulamayan ailelerden de bu yıl çok fazla kiralık daire talebi aldıklarını belirten Nilüfer Kas, "Bize günde 5-10 tane 'çocuğuma yer arıyoruz' diye telefon geliyor. Şu anda maalesef birçok yurdun kapasitesi dolu. Özel yurtlar kayıtlarını alıp velilere; 'size yurt çıkar mı bilemiyoruz' diye bir yanıtla dönüyor. Veliler de çocuklarını ortada bırakmamak için yurdun sonucunu beklemeden alternatif barınma yöntemlerine başvuruyor" diye konuştu. Ebeveynlerin artık daire kiralarken yüksek meblağlar ödeyeceğini bildiğini söyleyen Kas, "Zaten özel yurt fiyatları da artık kiralarla yarışıyor" dedi.