Ev aramada yeni kriter: Sokak köpeği olmasın

Başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayanların sayısı artınca emlak sektöründe de ev arama kriterleri değişti. Ev arayanlar emlakçılardan 'Alacağımız ya da kiralayacağımız ev, sokak köpeklerinin olmadığı bir bölgede olmalı' talebinde bulunuyor.



SATMAK İSTEYENLER BİLE VAR

Sokaklarda başıboş gezen ve saldırgan tutumlarıyla dikkat çeken sokak köpekleri, ev arama kriterini de değiştirdi. Vatandaşlar ev ararken emlakçılara, "Aradığımız ev, sokak köpeklerinin olmadığı bir bölgede olmalı" talebinde bulunuyor. Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, "27 yıldır bu sektördeyim, ilk defa böylesi bir taleple karşılaşıyorum. Sırf sokak köpekleri yüzünden evini satmak isteyen bile var. Ben de bir hayvan severim ama bu sorun, artık kontrolden çıktı" dedi.

ESKİDEN METREKARE SORULURDU

Emlakçı İsmail Serttaş da, "İnsanlar daha önce evin metrekaresini sorardı, şimdi 'Mahallede başıboş hayvan var mı?' diye soruyor. Bu sorun, Adana'nın hemen her mahallesinde var. Vatandaş, başıboş gezen ve zaman zaman saldırgan bir tutum sergileyen sokak köpeklerinden yana muzdarip. Bazı köpekler, 10-15 sürü halinde adeta çeteleşmiş şekilde dolaşıyor. Bu da bizim ev satmamız ya da kiralamamızı zorluyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

ÇOCUĞUM TEDİRGİN OLDU

Ev arayan, ancak oturacağı bölgede sokak köpeği istemeyen Alper Alpay "Hayvansever bir insan olarak, ben de köpek besliyorum ama alacağım evin etrafında 10-15 saldırgan köpek görmek istemem. Bu durum, çocuğumuzu tedirgin ettiği için ev almaktan vazgeçtik. Yeni kriterimiz; başıboş ve tehlikeli sokak hayvanlarının olmadığı bölgeler" dedi.

SONER KAN