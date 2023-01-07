VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan müjdeyi bu sözlerle duyurdu
"Türkiye'nin düşmanlığı çok tehlikelidir"
Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında
Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testini paylaştı
2022'de 4 kişilik bir aile haberleşmeye 5,306 TL harcadı
Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: Zafer bizim öncelikli hedefimiz
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız
"Ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz"
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı McCarthy yemin ederek göreve başladı
Kalın: Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz
Türkiye'nin helikopterlerine uydu haberleşme yeteneği geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu taşıyan Sarıkamış Ekspresi yolculuğunu tamamladı
Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer'ı yavaşlattığı gözlenen yeni ilacı onayladı
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı
Ticaret Bakanlığından "yenileştirilmiş elektronik tüketim eşyasının ithaline" ilişkin açıklama
Kastamonu'nun tescilli kestane balında rekolte iklim şartları nedeniyle düştü
İstanbul'un 2022 ihracatı 100 milyar dolara dayandı
1263 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
BOTAŞ, İran'dan gaz teslimatının yüzde 70 azaldığını açıkladı
Trakya'daki gümrük kapılarını geçen yıl 13,6 milyon yolcu kullandı
Prens Harry, eşi Meghan ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu söyledi
07 Ocak 2023 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 18:22:00

Ev aramada yeni kriter: Sokak köpeği olmasın

Kaynak: SONER KAN

ABONE OL

Başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayanların sayısı artınca emlak sektöründe de ev arama kriterleri değişti. Ev arayanlar emlakçılardan 'Alacağımız ya da kiralayacağımız ev, sokak köpeklerinin olmadığı bir bölgede olmalı' talebinde bulunuyor.

Başıboş sokak köpeği saldırısına uğrayanların sayısı artınca emlak sektöründe de ev arama kriterleri değişti. Ev arayanlar emlakçılardan 'Alacağımız ya da kiralayacağımız ev, sokak köpeklerinin olmadığı bir bölgede olmalı' talebinde bulunuyor.

SATMAK İSTEYENLER BİLE VAR

Sokaklarda başıboş gezen ve saldırgan tutumlarıyla dikkat çeken sokak köpekleri, ev arama kriterini de değiştirdi. Vatandaşlar ev ararken emlakçılara, "Aradığımız ev, sokak köpeklerinin olmadığı bir bölgede olmalı" talebinde bulunuyor. Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, "27 yıldır bu sektördeyim, ilk defa böylesi bir taleple karşılaşıyorum. Sırf sokak köpekleri yüzünden evini satmak isteyen bile var. Ben de bir hayvan severim ama bu sorun, artık kontrolden çıktı" dedi.

ESKİDEN METREKARE SORULURDU

Emlakçı İsmail Serttaş da, "İnsanlar daha önce evin metrekaresini sorardı, şimdi 'Mahallede başıboş hayvan var mı?' diye soruyor. Bu sorun, Adana'nın hemen her mahallesinde var. Vatandaş, başıboş gezen ve zaman zaman saldırgan bir tutum sergileyen sokak köpeklerinden yana muzdarip. Bazı köpekler, 10-15 sürü halinde adeta çeteleşmiş şekilde dolaşıyor. Bu da bizim ev satmamız ya da kiralamamızı zorluyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

ÇOCUĞUM TEDİRGİN OLDU

Ev arayan, ancak oturacağı bölgede sokak köpeği istemeyen Alper Alpay "Hayvansever bir insan olarak, ben de köpek besliyorum ama alacağım evin etrafında 10-15 saldırgan köpek görmek istemem. Bu durum, çocuğumuzu tedirgin ettiği için ev almaktan vazgeçtik. Yeni kriterimiz; başıboş ve tehlikeli sokak hayvanlarının olmadığı bölgeler" dedi.

SONER KAN

Etiketler : Alper Alpay Emlakçı İsmail Serttaş Sokaklarda başıboş gezen köpekler
Erkek de mutfağa girmeli

Erkek de mutfağa girmeli
Benden 1 tane daha yok

Benden 1 tane daha yok
Business buluşması

Business buluşması
Güzellik sırrını açıkladı

Güzellik sırrını açıkladı
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek

Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek
Başrolsüz gala

Başrolsüz gala
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı
Hem oynadılar hem şarkı söylediler

Hem oynadılar hem şarkı söylediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX