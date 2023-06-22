Etnospor'dan Çocuklara Karne Hediyesi

Kahramanmaraş'ta yer alan Kılavuzlu, Göksun ve Avşar Dayanışma Obalarında yaşayan çocukların yaz tatili, karnelerin dağıtılmasıyla başladı. Deprem bölgelerinde gezici olarak faaliyet gösteren Etnospor Etkinlik Tırı, çocukların karne sevincine ortak oldu. Çocuklar, mas güreşi, ok müsabakaları, okçuluk, at binme etkinliklerinin yanı sıra tiyatrolar ve eğlenceli sahne gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde binin üzerinde öğrenciyle gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara karne hediyeleri dağıtıldı.