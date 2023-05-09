Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var Etkinlikleri
Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlar ve oyunların yayılması ve sürdürülebilirliği amacıyla “Bahçemde Şenlik Var” temalı yeni bir etkinlik serisine başladı. İlki Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte aileler, çocuklarıyla okçuluk ve binicilik deneyimi yaşadı.
Ailelerin ve çocukların geleneksel sporlar ve oyunlarla buluşmasını sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, "Bahçemde Şenlik Var" başlığıyla Millet Bahçelerinde vakit geçiren ailelere yönelik etkinlikler düzenliyor. Okçuluk, binicilik, mas güreşi, mangala, ok savaşları, dokuztaş ve ıhlamur baskı atölyesi gibi deneyimleri yaşayan aileler hafta sonlarına değer katıyor.
İlki Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri İstanbul'un çeşitli Millet Bahçelerinde gerçekleşmeye devam edecek. Katılımcılar bu etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
- "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısı 122 bine ulaştı"
- Bakan Dönmez: 4 reaktör devreye girdiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek
- Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Türkiye Gençlik Zirvesi- 3'te Gündem: Güçlü Yanım Türkiye
- "Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin"
- Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var Etkinlikleri
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı