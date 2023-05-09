Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var Etkinlikleri

Ailelerin ve çocukların geleneksel sporlar ve oyunlarla buluşmasını sağlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, "Bahçemde Şenlik Var" başlığıyla Millet Bahçelerinde vakit geçiren ailelere yönelik etkinlikler düzenliyor. Okçuluk, binicilik, mas güreşi, mangala, ok savaşları, dokuztaş ve ıhlamur baskı atölyesi gibi deneyimleri yaşayan aileler hafta sonlarına değer katıyor.

İlki Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri İstanbul'un çeşitli Millet Bahçelerinde gerçekleşmeye devam edecek. Katılımcılar bu etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.