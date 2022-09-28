VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz harbinde yeni bir dönem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Bu en sinsi terör destekçiliğidir
"İlk kez tüm okullara bütçe gönderildi"
Bakan Muş: 14 milyar TL değerinde kamu zararı ortaya çıkarıldı
TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat!
TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki
Komşuda heyecan dorukta: Türkiye'den 100 bin oy bekliyoruz
Yeni sosyal yardım miktarları belli oldu!
Blinken'dan 'Pakistan'a F-16 satışı' açıklaması
Mersin'deki saldırı Suriye'de organize edilmiş
PKK'ya üst düzey darbe indirildi
Ajda hepinizden genç!
Çağla'dan robot dansı
Üçüncü kez aynı dizide
Mersin'de özel harekat destekli operasyon!
Masada önemli konular var: MGK toplanıyor
Zelensky, Putin'e resti çekti
Utanmaz Alman!
Polisin katili terörist, CHP'nin gazetecisi çıktı!
Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi
Mersin'deki polisevine saldırıda yeni gelişme: 22 şüpheli gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 28 Eylül
İdrar erteleme böbreklere zarar
28 Eylül 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 09:09:00

Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, bugün saat 14.00'te Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Türkiye, sağlık alanındaki reformlar kapsamında ilk olarak 2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuşacak.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın da 2. şehir hastanesi olacak.

Bir milyon metrekarenin üzerinde araziye sahip olan ve sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete alınacak.

Etiketler : en büyük şehir hastaneleri Etlik Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan
35'nci yıl sahnesi

35'nci yıl sahnesi
Pınar'a görümce takibi

Pınar'a görümce takibi
Parfüm koleksiyonum var

Parfüm koleksiyonum var
Ayrılık da barışma da olabiliyor

Ayrılık da barışma da olabiliyor
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Hadise gitti, Elçin geldi

Hadise gitti, Elçin geldi
Evlilikleri bir yıl sürdü

Evlilikleri bir yıl sürdü
Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız
Eşiyle aynı oyunda

Eşiyle aynı oyunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes