Etkisiz hale getirilen "Azed Sergeş" kod adlı PKK'lı teröristin Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı!
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristin Alman vatandaşı "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu ortaya çıktı.Mehmetçik tarafından 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SİHA'lar tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi. Yapılan araştırmaların ardından öldürülen teröristlerden birinin Almanya Mainburg doğumlu "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi. Alman vatandaşı teröristin Münih'te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi. Güvenlik uzmanları, söz konusu durumu "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi. Terör örgütünün artık yurt dışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirten uzmanlar, bu nedenle terörle mücadelede işbirliğinin önemine dikkati çekti.
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