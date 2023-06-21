Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristin Alman vatandaşı "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu ortaya çıktı.Mehmetçik tarafından 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, saldırı hazırlığında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SİHA'lar tarafından terörist grup etkisiz hale getirildi. Yapılan araştırmaların ardından öldürülen teröristlerden birinin Almanya Mainburg doğumlu "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi. Alman vatandaşı teröristin Münih'te terör örgütü saflarına katıldığı öğrenildi. Güvenlik uzmanları, söz konusu durumu "yurt içinden terör örgütüne katılımın yok denilecek seviyeye indiğine" yönelik açıklamaların en büyük kanıtı olarak nitelendirdi. Terör örgütünün artık yurt dışındaki gençleri kandırmaya çalıştığını belirten uzmanlar, bu nedenle terörle mücadelede işbirliğinin önemine dikkati çekti.

ALMANYA'DAKİ SUÇ ORANI PKK İLE ARTTI

Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) verilerine göre, terör örgütü PKK, Almanya'da 14 bin 500 üyesiyle aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında üye sayısında ilk sırada yer almayı sürdürüyor. BfV Başkanı Thomas Haldenwang, yurt dışıyla bağlantılı aşırılık yanlısı potansiyel kişi sayısının 2022'de 29 bin 750'ye ulaştığını söyledi, "En kalabalık örgüt PKK. Yabancı bağlantılı şiddet içeren suçlar da iki katına çıktı" dedi.