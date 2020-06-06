  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
AK Partili belediyelere İBB'den gece operasyonu! Hizmetler bir bir engelleniyor
Bankaların kredi indirimi kampanyaları gayrimenkule ilgiyi arttırdı
MSB: Hakkari'de, PKK'ya ait 20 adet EYP imha edildi
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı 204 can kaybı daha!
THY'den dış hat seferlerinde yeni planlama duyurusu
Etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan: Yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak
Kısıtlama olmayan ilk hafta sonu
Morawiecki: Almanya'dan çekilen ABD askerleri bize gelsin
Çiftçilere müjde!
Kovid-19 salgınının vurduğu Amerikan iş gücü piyasasında normalleşme sinyali
Trakya'da son yağışlar ekinleri başaklarla doldurdu
Göçmenlerle 100 yıl önce gelen biberde fide dikim heyecanı
Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı
YouTube fenomenleri hakkında hapis istemi!
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu
Öldürülen annesine veda sözleri yürekleri dağladı
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim, sistemimizin olağan bir parçası olacak
Kahramanmaraş'ta izinsiz nişan törenine 85 bin lira ceza
Yılan kabusu! Bu kez kanalizasyondan çıktı
Kriz bekleyenlere kötü haber! Borsa İstanbul tarihinin rekorunu kırdı
Hafter'e büyük şok! Sağ kolu Tümgeneral Madi istifa etti
Alman silah markası Sig-Sauer iflas etti
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 15:48:00

Etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı

ABONE OL

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından bu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER