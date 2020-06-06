06 Haziran 2020 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 15:48:00
Etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yapan 7 kişi gözaltına alındı
Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından bu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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