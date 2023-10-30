Etiyopya'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 'Cumhuriyet Yürüyüşü'
Kaynak: AA
Etiyopya'da Cumhuriyet'in 100. yılı için Türk vatandaşları ve Etiyopyalı mezunlarla 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türk vatandaşları ve Etiyopyalı mezunlarla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in 100. yılı logolu tişörtlerin giyildiği, Türkiye ve Etiyopya bayraklarının açıldığı yürüyüş programı renkli görüntülere sahne oldu.
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