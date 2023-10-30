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30 Ekim 2023 Pazartesi 20:36:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 20:36:00

Etiyopya'da Cumhuriyet'in 100. yılı için 'Cumhuriyet Yürüyüşü'

Kaynak: AA

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Etiyopya'da Cumhuriyet'in 100. yılı için Türk vatandaşları ve Etiyopyalı mezunlarla 'Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Cumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türk vatandaşları ve Etiyopyalı mezunlarla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in 100. yılı logolu tişörtlerin giyildiği, Türkiye ve Etiyopya bayraklarının açıldığı yürüyüş programı renkli görüntülere sahne oldu.

Etiketler : Etiyopya Addis Ababa Cumhuriyet'in 100. yılı Cumhuriyet Yürüyüşü
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