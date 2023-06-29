Eti turşuyla sevenler bu dükkana koştu

Eti turşuyla sevenler bu dükkana koştu

Başrollerinde Adile Naşit ve Münir Özkul'un rol aldığı 1978 yapımı "Neşeli Günler" filmine mekan olan İstanbul'un Cihangir semtindeki Asri Turşucu bir asrın üzerinde hizmet veriyor.



Etin yanında turşuyu tercih edenlerin Kurban Bayramı öncesinden uğrak yeri olan dükkanda, 1960'lı ve 1990'lı yıllardan kalma turşular müşterileri şaşırtıyor. İlk günkü tarihi dokusu korunan işletme bayramda ilgi gördü.