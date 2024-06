Eti ‘kızartmayın, kavurmayın'

Kurban Bayramı'nda fazla tüketilen kırmızı etin sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Merve Sena Nazlı, etin kızartma ya da kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Nazlı, "Kırmızı et tüketimi normal porsiyonlarda olduğu zaman sakıncalı değil ama miktar olarak birazcık daha fazla olmakta. Çünkü kurbanlıklar kesildikten sonra, hızlı bir şekilde tüketmeye başlıyoruz. Bunu da daha çok haşlama yerine kavurma olarak ve bol kuyruk yağlı yapıyoruz. Özellikle burada kalp damar hastalıkları, tansiyon problemi olan kişiler ve özellikle böbrek hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla miktarda kırmızı et tüketimi kolesterolü ve tansiyonu yükseltip bayramı zehir edebilir. Onun dışında kırmızı et tüketecekler, kırmızı et demirden zengin olduğu için mutlaka yanında C vitamini olan yeşil salatalar, söğüş sebzeler gibi tercih edebilir ya da kırmızı eti sebzeli bir şekilde de hazırlayabiliriz" dedi.