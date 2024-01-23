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Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı
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23 Ocak 2024 Salı 18:09:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 18:09:00

Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı

Kaynak: AA

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Elazığ'ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta meydana gelen olayda ocağa ait galeride dinamit patlatılması esnasında tünelin girişinde bulunan maden mühendisi O.Ş. ve işçi O.B. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Etiketler : maden patlaması ocak patlaması yaralılar
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