Bakan Varank'tan önemli açıklamalar!

Sevilerek izlenen, konukları ve sorularıyla beğeni ile takip edilen ve moderatörlüğünü Esra Elönü'nün yaptığı 24 TV'nin sevilen programı "Arafta Sorular"ın bu haftaki konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elönü'nün sorularını yanıtlıyor...



İşte Bakan Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Arafta olmak siyasette ve hayatta çok doğru bir anlayış değil diye düşünüyorum.

AK Parti iktidarıyla birlikte biz kendi ayaklarımızın üstünde nasıl dururuz, evren bizim etrafımızda nasıl döner, bunu siyasi mücadelesini veriyoruz.

HAYAT UMDUKLARIMIZ MI BULDUKLARIMIZ MI?

Umduklarınızın peşine düşerken bulduklarınızla mutlaka yetinmeniz gerekiyor. Bulduklarınızdan tatmin olmuyorsanız başka arayışlara gidiyorsanız bu sizi yese de düşürebilir farklı noktalara da düşürebilir. Umudunuzu hep yüksek tutacaksınız yeşerteceksiniz.

BAŞARMAK MI KAYBETMEK Mİ SİZİ MOTİVE ETTİ?

Hayata dair sorular her zaman zordur. Tabii ki kaybettikleriniz size müthiş tecrübeler kazandırıyor. Kaybede kaybede hayatı öğreniyorsunuz.

İLK BAŞARINIZ NEDİR?

İlk başarı diye bir kavram olur mu bilmiyorum. Yenildiğiniz de olur başarı da olur. Yenilgiyle neyi kast ediyorsunuz? Bir sınavda başarısız olduğunuzda bunu yenilmek mi sayacaksınız yoksa tecrübe edip daha başarılı olmaya mı çalışacaksınız? Tabii ki başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. O çok çalışmada da yenilgi gayet kabul edilebilir bir unsur size tecrübe kazandırıyor. İlk yenilgi ilk başarı sorusuna cevabım yok kusura bakmayın.

BABAM ÇOK HAKLIYMIŞ MEĞER....

Tabii insan baba olmadıkça babalığın ne olduğunu kavrayamıyor. Babanızın tavsiyeleri, yönlendirmeleri sizi hayata hazırlaması farklı bir unsur. İnsanlar gençken çocukken anlayamayabiliyorlar. Ama baba olduğunuzda bunu neden yaptığını çok daha iyi anlıyorsunuz. Babam şu an hasta Allah şifa selamet versin onu da ziyaretten geliyorum şu anda zaten. Allah bütün babalarımıza hayırlı uzun ömürler versin. Babalar gerçekten evlatları için büyük fedakarlıklar yapıyorlar, bunu baba olunca anlıyorsunuz. Allah hepsinden razı olsun.

HAZIR CEVAP OLMAK EN ÇOK NEREDE İŞİNİZE YARADI?

Hazır cevap mıyım onu bilmiyorum. Ama pratik düşünmek önemli ve ben uzunca yıllar yurt dışında da bulundum, farklı kültürlerden insanlarla bir araya geldim, arkadaşlıklar yaptım.

HEM YARAMAZ HEM BAŞARILI MIYDINIZ?

Arka sıralarda pek oturamadım boyum kısa olduğu için ön sıralarda oturtuyorlardı beni. Ama öne çıkmak gibi bir kaygım hiçbir zaman olmadı. Derslerime çalışmaya gayret ediyordum. Tabii ki derslerime gayret gösteriyordum çalışıyordum. Bütün okul hayatım boyunca bu ilk okuldan üniversite yüksek lisansa kadar sayabilirim. Hiçbir sınava dersimi çalışmadan girdiğimi hatırlamıyorum.

ÇOK ŞAŞIRIR MISINIZ?

Şaşırmayı unuttuk diyebiliriz. Gerçekten Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'de siyaset yapıyorsanız ve 20 yıldır bir mücadelenin içerisindeyseniz çok şaşırma fırsatınız olmuyor.

Pandemi gibi büyük bir felaket bütün dünyanın kapandığı bütün dünyadaki hayatı alt üst eden ve şu anda bile etkisini sürdüren bir şeyi bu dünya yaşar mıydı derseniz ben bunu beklemezdim ama hepimiz bunu iliklerimize kadar yaşadık. Ama Türkiye'de siyaset yapıyorsanız çok da şaşırmıyorsunuz.

CUMHURBAŞKANINA YAKIN OLMAK HANGİ BEDELLERİ ÖDETTİRDİ?

Kendisiyle siyaset yapmak büyük bir tecrübe ve bunu başka türlü kazanma şansınız da yok. Sokaktan gelen hayattan gelen bir insan ve hep milletiyle yürümüş hep milletiyle siyaset yapmış bir insan. Onun için göz önünde her zaman ön planda dolayısıyla siz de aynı tecrübeyi yaşayabiliyorsunuz. Bu size insanları tanıma noktasında olsun hayatın getireceği hususlarla olsun çok müthiş bir tecrübe kazandırıyor. Elhamdulillah Sayın Cumhurbaşkanımıza yoldaş olmaktan biz gurur duyuyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla bakan oluncaya kadar hayatımın ve günümün ekseriyesini geçiriyordum. Hep onunla birlikteydik onun yaşadığı gibi yaşamak zorunda kalıyorsunuz bazen iki hafta bazen 3 hafta eve gitmediğim zamanları biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın müthiş bir temposu var ve buna ayak uydurmak ne kadar zor bunu ancak yaşayan bilir. O hep kamera karşısında siz ara sıra arka taraflara geçebilirsiniz kürsü arkasına geçebilirsiniz ama onun bu şansı da yok.

Bunun bedeli var mı tabii ki bunun zaman zaman bedeli oluyor. Biliyorsunuz FETÖ darbe öncesinde özellikle 2013-2015 yıllarında siyasi iktidarla bir kavgaya tutuşmuştu ve hedef alınan insanlar da Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki insanlar oldu. Onun ne yaptığını görmek için bizi takibe aldılar. Bizim hakkımızda farklı davalar açtılar ve bize dönüp adeta bir itibar suikastine giriştiler. Bu bir örnek. Tabii ki bunun ödettiği bedeller var. Hamdolsun biz o bedeli de ödemekten gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hayatını ortaya koymuş bir lider bu ülke bu millet ve bu bayrak için. O bedeli de zaten ödemek lazım.

MAKAMA GELDİKTEN SONRA VAZGEÇEMEDİĞİNİZ BİR RUTİNİNİZ VAR MI?

Biz hayatın içerisinden milletimizin içerisinden gelmiş insanlarız. Geçmişte nasıl yaşıyorsak şimdi de öyle yaşıyoruz. Onun için bu rutini makamdan dolayı devam ettireyim ettirmeyeyim gibi bir anlayışa sahip olmadım. Biz bakan olduğu için kendimizi değiştiren insanlar değiliz. O makamları biz vatandaşımıza hizmet etmenin aracı olarak görüyoruz. Ben haftada bir gün markete gitmeye çalışıyorum, kendi arabamı kullanıyorum ve ailemle dışarı çıkıyorum. Zaman zaman Ankara'nın etrafında güzel yeşil yerlerimiz var. Bir çadırım var mesela çadırımı alıp ormanda yatıp sabah kalkıp işe gittiğim oluyor. Gerçekten Türkiye'nin resmini doğru çekebilmeniz için hayatla bağınızı koparmamanız lazım. Biz de bu anlayışla devam ediyoruz.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIYORSUNUZ, MAKAM ARACI KULLANMIYORSUNUZ?

Resmi işlerde makam aracını kullanıyorum tabii ki ama şahsi işlerde kendi aracımı kullanıyorum. Vatandaştan kopmamak gerekiyor. Biz zaten hayatın içerisinden gelen insanlarız. Biz ne diyoruz AK Parti'yi millet kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin gücünü arkasına alarak bu siyasi hareketi başlattı. Ben Mahmutpaşa'da büyüdüm ticaretin içerisinde yetiştim ve üniversiteye giderken bile Ankara'dan İstanbul'a döndüğümde babamın işleri varsa onları takip ederdim. Gençler niye seviyor çünkü gençlerin kafasında siyasetçi algısı var. Halktan kopuk insanlarla ilgilenmeyen ama bu böyle değil. Ama biz hep milletimizle beraber olduk.

Biz Beytepe'de oturuyoruz. Zaman zaman ben araba kullanırken Hacettepe'nin ön tarafında metro istasyonunun orada çokça öğrenci bekler. Zaman zaman gençleri alıyorum arabama. Geçen bir yılı geçmiştir yine arabayla giderken gençleri aldım otostop yapan gençleri okula bırakacağım. Üstümde de TOGG'un yeleği var. Dedim ki TOGG'u tanıyorsunuz bakanı tanımıyorsunuz. O kadar gençlerin ilgisinin neye olduğunu gösteren bir şey. Gençler zaman zaman siyasetçlierden uzak duruyorlar ama o algı doğru değil. Bütün arkadaşlarımızla her zaman hayatla iç içeler.

Zeytinburnun'dan Sultanahmet'e iftar saatine en yakın nasıl hızlı gidersiniz tramvayla gidersiniz. Ben de öyle giderken birisi de çekmiş bu fotoğrafı. Ben özel bir poz vermiyorum ama zaman zaman sokakta karşılaşanlar fotoğrafımızı çekiyor.

AĞABEYİNİZLE ÇOK FOTOĞRAFLARINIZI GÖRÜYORUM İLK NE ZAMAN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİNİZ?

Rahmetli ağabeyimin eksikliğini hep hissediyorum. Ailemizin biricik evladıydı ve İstanbul'da aileyi ayakta tutan çekip çeviren kendisiydi. Bu manada her zaman eksikliğini hissediyoruz. İşte babamın yanından geliyorum normalde Bakanlık çok yoğun bir iş haftada bir mutlaka gelmeye çalışıyorum ama onun eksikliğini mesela şu anda çok hissediyorum. Ailenin bir erkek evlada ihtiyacı var bu manada. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz bizim her şeyimiz ciğerimiz yanıyor ama şununla da gurur duyuyoruz. Şehitlik bir insanın yükselebileceği en yüksek makam. 15 Temmuz gibi bir olayda vatanı ve milleti için şehit vermiş olmak da bizim için gurur verici bir şey. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun, ailelerine sabır versin. Tabii ki evlatları eşi en büyük acıyı yaşıyorlar. İnşallah böyle acıları Rabbim kimseye yaşatmasın.

TEK KELİMEYLE

Vefa: Vefa dediğinizde aklıma ilk gelen Recep Tayyip Erdoğan, çok vefalı bir insan. Gerçekten onun vefasına sahip güncel hayatta başka bir insan görmedim. davasına hizmet etmiş, katkı sağlamış her bir insana müthiş ihtimam gösteriyor.

Yürüyüş: Sağlık

İftira: Çok uğruyorum, sosyal medyada özellikle

Konfor: Kaybettiğimiz bir unsur

En rahat hissettiğiniz: Öyle bir evresi yok hayatımızın

Sırdaş: Eşim

Zaaf: Yemek

Çay: Keyif

Mahalle: Dostluk

Togg: Bunu tek kelimeyle anlatamayız. TOGG gerçekten Türkiye'nin yakalaması gereken değişimin işaret fişeği ve doğru zamanda doğru teknolojiye yapılmış yatırım.

Togg'un en beğendiğiniz yeri: Her şeyi güzel, tasarımı gerçekten çok güzel.

Türkiye'nin Otomobili doğru zamanda doğru teknolojiye yapılmış bir yatırım. Artık içten yanmalı motorların bir geleceğinin olmadığı artık herkes tarafından kabul edildi. Biz TOGG'u ilan ettiğimizde ve bu elektrikli olacak dediğinde herkes zamanı mı diye sorular geldi. Biz TOGG'a bir araç otomobil demiyoruz teknolojik bir alet. TOGG bu değişimi dönüşümü yakalamış bir proje. Türkiye 30 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Yani biz gerçekten ticari araçlarda Avrupa'nın bir numaralı üreticisiyiz. Bizim endüstrimizi dönüştürmemiz gerekiyordu TOGG'la bu işi başlatmış ve hızlandırmış olduk.

TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

Şu anda planladığı şekilde devam ediyor ve inşallah 29 Ekim'de fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz ve araçlar banttan inmeye başlayacak. İnşallah Mart ayı gibi satışa çıkmaya başlayacak. Türkiye'nin otomobili projesi aslında bir otomobilden daha fazlasını başlatmış olduk. Burada sanayimize endüstrimize müthiş katkılar sağlayan bir proje devam ediyor. Tabii ki elektrikli otomobiller şu anda dünyada bütün firmaların harıl harıl piyasaya çıkarmaya çalıştığı araçlar. Bu zamanda biz doğru zamanda başladığımız için dünya piyasasından da pay alabileceğimize inanıyoruz. Ama iç piyasa ve vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten yüksek. Dolayısıyla ilk bir iki yıl vatandaşlarımıza yönelik çalışma olur. Fiyatıyla ilgili zaten açıklıyoruz. Türkiye'nin Otomobili segmentindeki araçlarla aynı fiyatla piyasaya girmeyi hedefliyor. İlk araç C sınıfı bir SUV olacak. Türkiye'de şu anda fiyatlarına bakıp aracın fiyatını tahmin edebilirler. Türkiye'nin otomobili tabii ki son yaptığımız düzenlemelerle elektrikli araçlarda ÖTV'den faydalanmış olacak. En büyük avantajı ama baktığınızda bu araçların bakım masraflarıyla ilgili daha düşük olması. İçten yanmalı araçları 3 ayda bir götürüyorsanız bu araçları 1-2 yılda bir servise götürüyorsunuz. Eğer bu aracı evinizde şarj ediyorsanız yakıt masrafı da 10'da 1'e kadar düşebiliyor.

TOGG KONUSUNDA BU DA OLMAZ DEDİĞİNİZ BİR ELEŞTİRİ VAR MI?

İlk baştan itibaren muhalefet çok yanlı ve çirkin bir tarzda bu araca yaklaşıyor. Önce yapamazsınız dediler şimdi endüstriden de hiç anlamadıklarını belirtmemiz lazım. Aracı prototip olarak çıkarttığınızda tanıttığınızda bunun fabrikası nerede diyorlar. Şimdi 29 Ekim'de fabrikayı tamamladığımızda şimdi diyorlar ki bu aracı nasıl satacaksınız. Buna kulp takmak için başından beri yaklaşıyorlar. Bir türlü mutlu olmayı beceremiyorlar. En ufak da olsa bir pozitif düşünceyi akıllarına getiremiyorlar. Bu tabi siyaseten nefret içerisinde olduklarından da kaynaklanıyor anlamak mümkün değil. Türkiye'nin otomobilini en baştan itibaren ilan ettik en az yüzde 51 yerlilikle biz şirkete dayattık bakanlık olarak. Onlar da araçtaki yerlilik oranını artırmak için büyük gayret sarf ettiler.

Tedarik nedir nasıl parçaları en iyi en verimli şekilde bir araya getirip bir ürünü üretirsiniz bunlardan hiç haberleri yok. Şusu yerli mi busu yerli mi diye yaklaşıyorlar. Dünyadaki bütün araçlar elektrikliye doğru gidiyor. Bu maliyetler ortadayken bunu herkes alabilecek mi diye sormak abesle iştigal. Bunu yapan şirket tabii ki kar amacı da güden bir şirket. Dolayısıyla tabii ki bunu alabilen vatandaşlarımız da olacak alamayan vatandaşlarımız da olacak. Burada asıl önemli olan Türkiye'nin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu bir markayı ortaya çıkarabilmesi ve araç üretebilmesi.

Otomotiv bugün bulunan bir teknoloji değil. Yüz yıldır araç üreten firmalar var. Biz şimdiye kadar niye üretmedik diye sormak varken muhalefet şusu yerli mi busu yerli mi bunu nerede üretiyoruz diye soruyor. Gerçekten doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık.

Gönül ister ki bütün vatandaşlarımız bu aracı satın alabilsin ama biz vatandaşlarımızın alım gücünün artması için de büyük mücadele etmiş bir iktidarız. İnşallah önümüzdeki zorlukları da atlatarak biz yine vatandaşlarımızın imkanlarını artıracağız ve bu araçlardan daha fazla alınmasının önünü açacağız.

Ayrıntılar az sonra...