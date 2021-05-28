Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu İbrahim Kalın

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28 Mayıs 2021 Cuma 12:09:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 12:09:00

Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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“Esra Elönü ile Arafta Sorular” her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor. Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü.

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor.

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu duşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün konuk olacağı Arafta Sorular; 30 Mayıs Pazar günü 21.15'te 24'te...

Etiketler : esra elönü ibrahim kalın arafta sorular
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