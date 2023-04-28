Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bekir Bozdağ olacak

Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bekir Bozdağ olacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

Arafta Sorular'da Esra Elönü soracak, Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

Esra Elönü soracak, Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

Arafta Sorular; 30 Nisan Pazar günü 23.15'te 24'te...