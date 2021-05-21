Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
“Esra Elönü ile Arafta Sorular” her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor. Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Milli Eğitim Bakanı, Prof. Dr. Ziya Selçuk…
Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor. Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.
"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."
İnsan nerede duracağını seçebilir mi?
Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?
İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
Peki siz arafta mısınız?
"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Bu hafta Milli Eğitim Bakanı, Prof. Dr. Ziya Selçuk'un konuk olacağı Arafta Sorular; 23 Mayıs Pazar günü 21.15'te 24'te...
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