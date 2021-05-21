  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
Başkan Erdoğan: 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Terör devletinin alçak saldırısına Türkiye'den sert tepki: iki yüzlü
Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"
Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı
Türkiye'den ABD tekelini kıracak hamle!
Harran'a ‘Survivor' parkuru
Teröristler Cuma namazı sonrası saldırdı...
Kaynak ustası Hayriye önyargıları kırıyor
Vanlı öğrencinin Oxford zaferi
Senaristlerden yana dertli
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Ablasıyla barıştı
Ferrari gibi kadın tepkisi
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı
Başkan Erdoğan tarihi törende açıkladı: Meclis'e sunuyoruz
AP, İsrail'i eleştiren muhabirin görevine son verdi
"Kripto Tosuncuk"un yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin mücadelesi sonuç verdi! WhatsApp'tan geri adım
Putin: Dişlerini kırarız
Aliyev'den heyecanlandıran açıklama
Yaşam mücadelesini kazandı
21 Mayıs 2021 Cuma 17:59:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 17:59:00

Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk

ABONE OL

“Esra Elönü ile Arafta Sorular” her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor. Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Milli Eğitim Bakanı, Prof. Dr. Ziya Selçuk…

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor. Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu düşünceler bizi arafa iter.

Peki siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Bu hafta Milli Eğitim Bakanı, Prof. Dr. Ziya Selçuk'un konuk olacağı Arafta Sorular; 23 Mayıs Pazar günü 21.15'te 24'te...

Etiketler : esra elönü ziya selçuk arafta sorular
Kaan'a kavuştular

Kaan'a kavuştular
Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar

Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar
Oğulcan evlilik hazırlığında

Oğulcan evlilik hazırlığında
Mali'nin çapkınlığı Instagram'da

Mali'nin çapkınlığı Instagram'da
30 milyon ‘Benim O'!

30 milyon ‘Benim O'!
Fırat'a polis uyarısı

Fırat'a polis uyarısı
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
Romantik sezon başlıyor!

Romantik sezon başlıyor!
Karavanda sohbet programı

Karavanda sohbet programı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER