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06 Mart 2022 Pazar 12:40:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 12:42:00

Esra Elönü ile Arafta sorular Bu Akşam, 23.15

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“Esra Elönü ile Arafta Sorular” her Pazar samimi sohbetiyle 24 ekranlarından evlerinize konuk oluyor.

Arafta Sorular'ın bu Pazar konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Genç kuşağın yakından takip ettiği; yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Esra Elönü, arafta kalmış sorulara Arafta Sorular'da cevap arıyor.

Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkes kendi arafını bu programda anlatıyor. Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü konuklarına arafını sorgulatıyor.

"Taraftarlık Yok, Amigoluk Yok, Yüksek Ses Yok..."

İnsan nerede duracağını seçebilir mi?

Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

İşte bu duşünceler bizi arafa iter.

Peki, siz arafta mısınız?

"Bizi tarafın değil arafın ilgilendiriyor" diyen Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuk olacağı Arafta Sorular; bu akşam saat 23.15'te 24'te.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Arafta Sorular Esra Elönü
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