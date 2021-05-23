CHP önceki hibeleri yok saydı

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23 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00

Esnafa yıl sonuna kadar 9.8 milyar hibe

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CHP, esnafa ilk kez hibe yardımı yapıldığını iddia etti. Ancak salgının başından bu yana farklı kalemlerde onlarca hibe verildi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik destekler artarak devam ederken CHP, ilk kez hibe desteği verildiğini iddia etti. Oysa vergi ve prim erteleme, kredi ve KDV indirimleriyle desteklenen esnafa salgının başından bu yana en büyük can suyu ise verilen hibeler oldu. Bugüne kadar, esnafa 'kira', 'ciro kaybı' ve 'gelir kaybı' başlığıyla 3 ayrı destek kapsamında 5 milyar liraya yakın kaynak hibe olarak aktarılırken 20 Mayıs'ta açıklanan son paketle kapsam daha da genişledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre hibe şeklinde bugüne kadar yapılan ve yapılacak ödemelerin toplamı yıl sonu 9.8 milyar liraya ulaşacak.

HANGİ DESTEKLER VERİLDİ?

20 Mayıs'ta yayınlanan kararla iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkârlardan ilk gruba 3 bin ikinci gruba 5 bin lira olmak üzere toplam 4 milyar 622 milyon hibe olarak sağlanacak.

CİRO KAYBI HİBESİ: Faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere 6 Şubat 2021 tarihli karar ile ciro kaybı desteği ödemesi yapıldı. Ciro kaybı desteği, cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan işletmelere azalan tutarın yüzde 3'ü esas alınarak 2-40 bin lira aralığında yapıldı.

KİRA DESTEĞİ: 14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile de iş yeri kira olan esnafa yönelik olarak kira desteği ödemesi başlatıldı. Büyükşehirlede 750, diğer şehirlerde 500 lira olan bu destek kapsamında esnafın bugüne kadar 250 milyon liralık kirası ödendi. 4 ay uygulanan bu destekten, 160 bin 65 işletme yararlandı.

GELİR KAYBI HİBESİ: 14 Aralık 2020 tarihinde açıklanan paket ile basit usule tabi 806 bin 871 kişi ile 432 bin 567 esnafa 3 ay süreyle 1.000 TL destek ödemesi yapıldı. Hibe şeklinde verilen bu desteklerden; taksi, dolmuş ve otobüs işletmecileri, pazarcılar, çay ocakları, kadın ve erkek kuaförleri, pansiyon, yurt, düğün salonu işletmecisi yararlandı. Yapılan ödeme ise ayda 1 milyar 240 milyon TL olmak üzere 3.7 milyar TL'yi buldu. Bu desteğin süresi 30 Nisan 2021 itibarıyla 1 ay uzatıldı. Bugüne kadar söz konusu destek için başvuran 1 milyon 33 bin esnafın başvurusu onaylanarak 3.1 milyar lira ödeme yapıldı. 1 ay daha yapılacak 1 milyar 260 milyon liralık ödeme ile toplamda 4.4 milyar ödeme gerçekleşmiş olacak.

26.2 milyarlık vergiden vazgeçildi

Esnafa destek amacıyla bugüne kadar 26.2 milyar liralık vergiden vazgeçildi. Vazgeçilen vergi Mart 2020-Aralık 2020 döneminde yaklaşık 15 milyar TL, Ocak 2021-Nisan 2021 döneminde 11.2 milyar TL oldu. Ayrıca 4 milyar liralık vergi ve sigorta primleri de ertelendi. Salgın sürecinde esnafa dönük vergi indirimleri de yapıldı. İşyeri kiralama hizmetleri, yolcu taşımacılığı, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün salonları, berber ve kuaförlerin yanı sıra terzi ve tamirci gibi daha küçük esnafın yüzde 18'lik KDV yükü yüzde 8'e çekildi. Eğitim hizmetleri, yiyecek-içecek, sinema, tiyatro, müze ve konaklama hizmetlerindeki KDV oranını da yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Eğlence vergisi sıfırlandı, kira stopajı da 31 Mayıs'a kadar yüzde 10'a indi.

2.5 milyon mükellefin vergisi ertelendi

Esnafa verilen desteklerin yanı sıra bugüne kadar birçok vergide de ertelemeye gidildi. Faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde yer alan yaklaşık 2.5 milyon mükellefin muhtasar, Katma Değer Vergisi (KDV) ve sosyal güvenlik primlerinin 2020 Nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemeleri 6'şar ay ertelendi. Benzer şekilde 2020 yılı sonunda faaliyetlerine tamamen ara verilmesine karar verilen mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini de mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar ertelendi.

Etiketler : chp hibe korona esnafa yardım
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