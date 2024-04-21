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21 Nisan 2024 Pazar 23:48:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 23:48:00

Eskişehir'deki zincirleme kaza: 10 yaralı

Kaynak: AA

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ankara temsilcisi 1926 Polatlı Belediye'nin Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izleyen taraftarları taşıyan Samet Işık idaresindeki minibüs, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Sakine Özpamuk yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibi güvenlik önlemi alarak hasarlı kaza için tutanak hazırladığı esnada, B.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarında duraklayan ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası araçtan inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı.

Kazada 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Polatlı ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

Etiketler : trafik kazası Sivrihisar yaralılar
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