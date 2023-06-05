Eskişehir'de arkadaşının başına vurarak ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde Muhittin Bural (64) ile Tolga Ç. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Tolga Ç., darp ettiği Muhittin Bural'ın başına sert bir cisimle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bural'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tolga Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Tolga Ç., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.