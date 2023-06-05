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05 Haziran 2023 Pazartesi 20:14:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 20:14:00

Eskişehir'de arkadaşının başına vurarak ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

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Eskişehir'de tartıştığı arkadaşının başına sert bir cisimle vurarak ölümüne neden olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde Muhittin Bural (64) ile Tolga Ç. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Tolga Ç., darp ettiği Muhittin Bural'ın başına sert bir cisimle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bural'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Tolga Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Tolga Ç., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : eskişehir cezaevi ölüm
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