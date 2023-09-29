VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski vagonlar yuva oldu
Van Gölü kirlilikten kurtarılıyor
Antalya'da tatil hareketliliği sürüyor
Sürüyle gece yolculuğu
7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
IMF: Kapanmayı ABD ekonomisi için önlenebilir bir risk olarak görüyoruz
29 Eylül 2023 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 07:38:00

Eski vagonlar yuva oldu

ABONE OL

Malatya'da, depremzede öğretim üyeleri için eski vagonlar geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürüldü.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, depremzede öğretim üyeleri için TCDD tahsis ettiği eski vagonlar geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürüldü.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay "Vagon evler, deprem dirençli ekolojik mahallenin birinci etabını oluşturuyor. 100 vagon olarak planladık ama şimdiye kadar Devlet Demiryollarının hurdaya ayırdığı 90 vagonu temin edebildik" dedi.

Etiketler : malatya depremzede tcdd vagon
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX