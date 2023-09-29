Eski vagonlar yuva oldu

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, depremzede öğretim üyeleri için TCDD tahsis ettiği eski vagonlar geri dönüşümle ekolojik vagon evlere dönüştürüldü.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay "Vagon evler, deprem dirençli ekolojik mahallenin birinci etabını oluşturuyor. 100 vagon olarak planladık ama şimdiye kadar Devlet Demiryollarının hurdaya ayırdığı 90 vagonu temin edebildik" dedi.

