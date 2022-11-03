Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi!

03 Kasım 2022 Perşembe 14:52:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 14:52:00
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna ateş açıldı, saldırıda İmran Han yaralandı
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın seçim konvoyuna ateş açıldı, yerel basına göre Han bacağından yaralandı
Pakistan'da eski başbakan İmran Han'ın seçim konvoyuna ateş açıldı. Yerel basına göre Han bacağından yaralandı.
Bir diğer yandan suikast girişimini gerçekleştiren saldırgan da yakalandı.
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