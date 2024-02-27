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27 Şubat 2024 Salı 20:59:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 20:59:00

Eski ortaklar birbirine girdi!! Belgelerle yayınladı: "Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor"

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31 Mart seçimleri yaklaştıkça CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Eski ortakların restleşmeleri gün geçtikçe artıyor. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Yıldırım, Yavaş'ın gider ayak Ankara'yı parsel parsel sattığını iddia ederek sosyal medya hesabından belgeler yayınladı.

Eski ortaklar CHP ve İYİ Parti arasında sular kaynamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna geçen Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinde de İYİ Parti ile ittifak girişimleri sonuçsuz kaldı. İYİ Parti seçimlere tek başına gireceğini duyurdu.

ESKİ ORTAKLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Adaylarını ilan eden İYİ Parti, seçim çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken belgeleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Etiketler : Mansur Yavaş Ankara satış iyi parti chp cengiz topel yıldırım
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