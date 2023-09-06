VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Mossad Başkanı itiraf etti: İsrail'de ırklara göre ayrı uygulama yapılıyor
Yunanistan alarmda: Sel tehlikesi yarına kadar devam edecek
Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji uyardı
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: "Eski günler geçti"
Fransa'nın abaya yasağına öğretmen ve velilerden sert tepki
Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.
06 Eylül 2023 Çarşamba 21:06:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 21:06:00

Eski Mossad Başkanı itiraf etti: İsrail'de ırklara göre ayrı uygulama yapılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir apartheid sistemi uyguladığını ve bu görüşünün gerçeklere dayandığını" belirtti.

Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir apartheid sistemi uyguladığını ve bu görüşünün gerçeklere dayandığını" belirtti.

Pardo, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ülkesinin ırk ayrımına dayalı uygulamalarının olduğunu ifade etti.

Eski Mossad Başkanı, "Burada bir apartheid devleti var. İki kişinin iki hukuk sisteminde yargılandığı bir ülke, apartheid devletidir." dedi.

"İsrail'in Batı Şeria'da apartheid sistemi uyguladığını" belirten Pardo, "bu görüşünün aşırı olmadığını ve gerçeklere dayandığını" kaydetti.

Hareket özgürlüğüne değinen Pardo, İsrail vatandaşlarının abluka altındaki Gazze Şeridi dışında arabalarıyla istedikleri yere gidebildiklerini ancak Filistinlilerin bunu yapamadığını hatırlattı.

Pardo, İsrail'in en önemli sorunlarından birinin Filistinliler olduğuna inandığını vurgulayarak, bunu İran'ın nükleer programından daha önemli bir mesele olarak değerlendirdiğini söyledi.

2011-2016 yıllarında Mossad Başkanlığı yapan Pardo, görev süresinde birçok kez Netanyahu'yu İsrail'in sınırlarını belirlemesi veya Yahudiler için bir devletin yıkılma tehlikesini göze alması gerektiği konusunda uyardığını aktardı.

Pardo, ülkesinin Filistinliler ile arasına bir sınır koymaması durumunda İsrail'in bir Yahudi devleti olarak kalmasının tehlikeye gireceğinin altını çizdi.

Filistin topraklarındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Etiketler : israil batı şeria mossad
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX