Eski İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

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23 Kasım 2021 Salı 14:31:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 14:31:00

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hasan Fehmi Güneş Eski İçişleri Bakanı CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
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