VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, Kirişci ve Nebati Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunuyor!
Yüzler gülüyor
El birliğiyle atlatacağız
Projelerini erteledi
Çayı lületaşı tozuyla tatlandırıyor
Japon geline Van usulü düğün
Can dostlar unutulmadı
Yusufeli'ni en son onlar terk edecek
Hayat kurtaran sevgi
'Telefon hızlandırma' uygulamaları tarih oluyor
Ölüm sahnesini oynamaya dahi gelmedi
Çanakkale çıkarması
İstanbul konserini iple çekiyorlar
Zübeyde Hanım'ın hayatı film oluyor
Aşklarını saklamıyorlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Papağanı kayıp
'Sen karar ver' diyor
Avrupa turnesi
Deprem sorusu ağlattı
Ajda ile stüdyoda
Hayranlarını korkuttu
10 maddede Togg T10X ön sipariş ve çekiliş süreci
Alem FM-Lig Radyo depremzede çocuklar için seferber oldu! Yüzleri gülsün diye oyuncak dağıtıldı
15 Mart 2023 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:12:00

Eski HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki iddianame Ankara'ya gönderildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Silivri'de bir dinlenme tesisinde sahte kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, "yetkisizlik" kararıyla Ankara'ya gönderildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Semra Güzel hakkında hazırlanan iddianamedeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" maddesi gereğince "yetkisizlik" kararı vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, milletvekilliği 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. birleşiminde alınan kararla düşürülen şüpheli Semra Güzel hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Eylül 2022'de saat 16.45 sıralarında Silivri mevkii TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta "Mehtap Dayan" adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlatılıyor.

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Etiketler : hdp milletvekili semra güzel iddianame

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX