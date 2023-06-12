Eski Ekonomi Bakanı Zeybekçi, trafik kazası geçirdi
Kaynak: AA
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Muğla'nın Urla ilçesinde trafik kazası geçirdi, devrilen araçta bulunan Zeybekçi yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.