VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da
Meteoroloji uzmanından yağış uyarısı... "1 hafta daha sürecek"
Biden, Stoltenberg görüşmesi ertelendi
Eski Ekonomi Bakanı Zeybekçi, trafik kazası geçirdi
Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi
12 Haziran 2023 Pazartesi 20:16:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 20:16:00

Eski Ekonomi Bakanı Zeybekçi, trafik kazası geçirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Muğla'nın Urla ilçesinde trafik kazası geçirdi, devrilen araçta bulunan Zeybekçi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler : Nihat Zeybekçi Trafik kazası Muğla
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Süper hazırlık

Süper hazırlık
Karadeniz buluşması

Karadeniz buluşması
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Sezen sahnelere dönsün

Sezen sahnelere dönsün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX