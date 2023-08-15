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Eski CHP'li Ateş'ten Kılıçdaroğlu çıkışı: Başa getirenler onu göndermiyorlar
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15 Ağustos 2023 Salı 20:42:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 20:42:00

Eski CHP'li Ateş'ten Kılıçdaroğlu çıkışı: Başa getirenler onu göndermiyorlar

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CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, istifa çağrılarını kulak ardı eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun birileri tarafından kurulan komplo sonucu CHP'nin başına getirildiğini ve onların isteği doğrultusunda ancak istifa edebileceğini vurgulayarak, ""Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler 'git' demediği için gidemiyor iddiaları var" dedi.

Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması uğruna herkese vaatler ve tavizler vermesi sonucu CHP'nin ölümünü gerçekleştirdiğini belirtti.

Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğine dair sorulan soruya Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler 'git' demediği için gidemiyor iddiaları var" şeklinde cevap verdi.

BAŞKANLIĞA GELİŞ SÜRECİ ŞAİBELİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Başkanı olduğu günden bu yana partisini iktidara getirmek gibi bir derdinin olmadığını ifade eden Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden bugüne kadar CHP'yi tek başına iktidara getirmek için hiçbir çabası olmadı. Sadece geniş ittifak oluşturmak için çabaladı. İYİ Parti'ye milletvekili verdi, seçime soktu. Siz bunlara güvenerek kendi örgütünüze güvenmeyeceksiniz. Bunlara güvenip iktidara geleceğinizi düşünmek CHP'nin öldüğünü kabul etmektir. CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor. Küçük partilere tavizler vererek göreve gelmeye çalışıyor ama ne iktidara geldiği var ne de büyüdüğü var." şeklinde konuştu.

Ateş, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı koltuğunu neden bırakmadığına dair soruya ise, "Çeşitli şeyler var en geçerli olan, Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler git demediği için gidemiyor bunlar iddialar tabi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl getirildiğini Wikileaks belgeleri, Silkroad Enstitüsünün ıslak imzalı belgeleri var. Onur Öymen bunları yayınladı, Kılıçdaroğlu'nun da itirazı olmadı. Gelişi böyle şaibeli. Kılıçdaroğlu'nun kendisini de yıpratacak şekilde koltuğa sarılmasına başka anlam veremiyorum." sözleri ile cevap verdi.

Etiketler : CHP Yılmaz ateş Kılıçdaroğlu
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