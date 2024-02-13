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13 Şubat 2024 Salı 09:39:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 09:39:00

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa etti

Kaynak: AA

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Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

Ortaya çıkan bu tablonun kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu bildiren Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp gürsel tekin istifa
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