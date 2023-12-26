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Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
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26 Aralık 2023 Salı 08:25:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 08:25:00

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Kaynak: AA-NTV

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan, vefat etti.

1949'da Yalova'da doğan, evli ve 3 çocuk babası Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.

Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanı yaşar okuyan vefat
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