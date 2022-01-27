Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

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27 Ocak 2022 Perşembe 09:48:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 11:04:00

Eski Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

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Beşiktaş Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın son dakika haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Etiketler : Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu saldırı
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