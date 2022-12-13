Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet: Murat Hazinedar yakalandı

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Beşiktaş Belediyesine operasyon" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir." denildi.

- OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beşiktaş Belediyesine yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 16 kişi yakalanmıştı.

Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı.