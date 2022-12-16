Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklandı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı
Son Dakika Haberleri.. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yakalanarak adliyeye sevk edilen Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
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