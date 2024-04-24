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24 Nisan 2024 Çarşamba 14:54:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 14:54:00

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

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Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Etiketler : mehmet ali yılmaz bakan trabzonspor
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