Eski Alman istihbarat subayı Rusya'ya bilgi sızdırdığı için vatana ihanetle suçlanıyor

Federal Savcılık Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı (BND) çalışanı ve suç ortağı olduğu iddia edilen bir kişinin, gizli bilgileri Rus istihbarat teşkilatına sızdırdıkları gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandıklarını duyurdu.

Aksam.com.tr'nin Deutsche Well'den çevirdiği habere göre, federal savcı, sanıkları Berlin Eyalet Mahkemesi önünde, en ağırı vatana ihanet olmak üzere iki ayrı suçlamayla itham etti.

Eski bir üst düzey BND çalışanı olan Carsten L., Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) Rus ajanlarla devlet sırları ticareti yaptığı ve Ukrayna savaşıyla ilgili elde ettiği istihbaratı paylaştığı şüphesiyle geçen yıl 21 Aralık'ta Berlin'de tutuklanmıştı.

Ocak ayında federal savcılık Arthur E.'yi şüpheli suç ortağı olarak tutukladı. Alman'ın, Carsten L. tarafından casusluğu yapılan gizli bilgileri Rusya'ya getirdiği ve orada gizli servise teslim ettiği söyleniyor.

Federal Savcının açıklamasına göre, FSB'nin Carsten L.'ye hizmetleri karşılığında 450.000 € (yaklaşık 481.576 $) ve Arthur E.'ye en az 400.000 € (yaklaşık 428.068 $) ödediği söyleniyor.

İkili birbirlerini Mayıs 2021'den beri tanıyordu ve geçen yıl Eylül ayında FSB ile temas kuran bir Rus ile buluşmuşlardı. Federal Savcılık, Arthur E.'nin Moskova'da birkaç toplantıya katıldığını söyledi.

Alman Ceza Kanunu'na göre vatana ihanet, özellikle ağır vakalarda en az beş yıl hapis cezası ve ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılır.