VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı: 2 yılda 42 milyon sağlık taraması yapıldı
Van'da gösteri yürüyüşlerine geçici yasak getirildi
Modi ve Biden G-20 Zirvesi öncesi görüştü
Fransa'da abaya yasağına karşı protesto: Elbise seçmek sizin işiniz değil
ABD'li bankadan "TL'de ağırlık artır" tavsiyesi
Fethiye açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
08 Eylül 2023 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 17:28:00

Eski Alman istihbarat subayı Rusya'ya bilgi sızdırdığı için vatana ihanetle suçlanıyor

Kaynak: Aksam.com.tr

ABONE OL

Almanya Federal Savcılığı, Carsten L. ve şüpheli suç ortağı Arthur E.'yi Ukrayna'daki savaşın ayrıntılarını Rusya Federal Güvenlik Servisi ile paylaşmakla suçluyor.

Federal Savcılık Cuma günü yaptığı basın açıklamasında, Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı (BND) çalışanı ve suç ortağı olduğu iddia edilen bir kişinin, gizli bilgileri Rus istihbarat teşkilatına sızdırdıkları gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandıklarını duyurdu.

Aksam.com.tr'nin Deutsche Well'den çevirdiği habere göre, federal savcı, sanıkları Berlin Eyalet Mahkemesi önünde, en ağırı vatana ihanet olmak üzere iki ayrı suçlamayla itham etti.

Eski bir üst düzey BND çalışanı olan Carsten L., Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) Rus ajanlarla devlet sırları ticareti yaptığı ve Ukrayna savaşıyla ilgili elde ettiği istihbaratı paylaştığı şüphesiyle geçen yıl 21 Aralık'ta Berlin'de tutuklanmıştı.

Ocak ayında federal savcılık Arthur E.'yi şüpheli suç ortağı olarak tutukladı. Alman'ın, Carsten L. tarafından casusluğu yapılan gizli bilgileri Rusya'ya getirdiği ve orada gizli servise teslim ettiği söyleniyor.

Federal Savcının açıklamasına göre, FSB'nin Carsten L.'ye hizmetleri karşılığında 450.000 € (yaklaşık 481.576 $) ve Arthur E.'ye en az 400.000 € (yaklaşık 428.068 $) ödediği söyleniyor.

İkili birbirlerini Mayıs 2021'den beri tanıyordu ve geçen yıl Eylül ayında FSB ile temas kuran bir Rus ile buluşmuşlardı. Federal Savcılık, Arthur E.'nin Moskova'da birkaç toplantıya katıldığını söyledi.

Alman Ceza Kanunu'na göre vatana ihanet, özellikle ağır vakalarda en az beş yıl hapis cezası ve ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılır.

Etiketler : almanya rusya casusluk suçlama istihbarat
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX